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МИД ответил на слова немецкого посла о целях СССР во Второй мировой

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Слова посла Германии в Литве Маттиаса Сонна о целях СССР во Второй мировой войне являются провокацией. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, его трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

По словам дипломата, Москва возмущена выступлением главы дипмиссии, который назвал «установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления» целью освобождения Германии от фашизма. Захарова подчеркнула, что с учетом истории Второй мировой войны выступление «прозвучало особенно цинично и вызывающе». В этой связи Россия ожидает от Берлина объяснений.

Представитель МИД добавила, что это уже не первый похожий случай за последнее время. Захарова отметила, что в Берлине все чаще «отождествляет коммунистический и национал-социалистический режимы», поскольку стремятся «выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма».

Дипломат также подчеркнула, что война против нацистской Германии была для СССР сражением за свободу и независимость. По ее словам, нынешний подход немецкой стороны ставит под вопрос процесс послевоенного примирения народов двух стран.

В мае в МИД Польши указывали, что Третий рейх — не единственный виновник Второй мировой. В Варшаве сочли, что Россия также несет ответственность за начало войны.

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