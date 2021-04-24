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«Спутник V» назвали самой эффективной вакциной в мире

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Фото: Globallookpress.com

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самой эффективной в мире. Об этом он сказал в эфире телеканала VTV.

«Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины "Спутник V". Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире», — отметил он.

Альварадо добавил, что благодаря нынешней поставке будет завершено вакцинирование медиков, а также в стране начнут прививать пожилых людей.

6 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». После вакцинации глава государства рассказал, что у нее было серьезных побочных эффектов и он хорошо себя чувствовал.

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