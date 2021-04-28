США потратят 18 миллиардов из-за «враждебных государств»

США выделят 18 миллиардов долларов на то, чтобы разработать новый истребитель для перехвата ракет. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что истребители будут предназначены для уничтожения крылатых ракет из «враждебных государств» вроде Ирана или Северной Кореи. Их хотят разместить на Аляске.

В конкурсе на строительство примут участие две компании — Lockheed Martin Corp и Northrop Grumman Corp. Сначала им направят 13,1 миллиарда на разработку, а потом — когда выберут победителя — еще около 4,6 миллиарда (их потратят на производство и дополнительные расходы).

Победителя выберут к 2026 году. По окончании разработки начнется строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из них будут использовать для испытаний. Истребитель-перехватчик нового поколения планируют показать не позднее 2028 года.

«Сейчас мы сфокусированы на разработке», — рассказал Bloomberg представитель агентства по противоракетной обороне Марк Райт. Стоимость каждого истребителя оценивают в 498 миллионов долларов.

Агентство отметило, что данный проект станет первым крупным оборонным заказом администрации президента Джо Байдена.