Стало известно о желании США задействовать истребитель для подавления протестов

Представители Национальной гвардии США в Калифорнии хотели использовать истребитель для подавления возможных протестов в марте 2020 года. В Вооруженных силах предполагали, что ограничение передвижения из-за распространения коронавируса может вызвать недовольство жителей. Об этом стало известно Los Angeles Times.

Четыре американских военных рассказали, что ожидали указаний по подготовке наземных войск и получили приказ привести в состояние боевой готовности истребитель F-15C «для возможной внутренней миссии». Остальные нюансы задания не уточнялись. По словам представителей Нацгвардии, в случае беспорядков они должны были пролететь над протестующими на минимальной высоте.

Военные отметили, что подобные указания передавались не через официальные письменные распоряжения, а устно или в текстовых сообщениях. «Это был бы совершенно незаконный приказ, который опозорил бы военных. Тогда могло показаться, что мы угрожаем мирным жителям», — заявил один из источников издания.

Представители издания обратились за комментариями к возглавляющему Нацгвардию генерал-майору Дэвиду Болудину. Его представитель подполковник Джонатан Широма опроверг информацию о возможном использовании F-15C, отметив, что перед протестами Вооруженные силы действительно готовили самолеты, однако истребители для этой цели не рассматривались.