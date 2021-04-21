Истребители ВВС США проведут учения в Эстонии

Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle в среду, 21 апреля, прилетят в Эстонию в рамках своих учений. Об этом сообщает ERR.ee.

В Эстонии они проведут тренировочные полеты, во время которых отработают взаимодействие пилотов с авианаводчиками, нанесение авиаударов по переднему краю и перехват воздушных целей. Зона проведения учений охватит окрестности авиабазы Эмари, островов Сааремаа и Хийумаа. Полеты пройдут на высоте не менее 1500 метров.

48-е истребительное авиакрыло ВВС США расквартировано на авиабазе Лакенхит в Великобритании. На время проведения учений Agile Liberty истребители перебазированы на базу в Польшу.

США регулярно проводят подобные маневры для проверки боеготовности. Их целью заявлено улучшение взаимодействия между союзниками НАТО.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала пристально наблюдать за действиями России в Донбассе, чтобы иметь возможность обеспечить безопасность своей республики в случае агрессии.