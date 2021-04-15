Эстония пообещала пристально наблюдать за Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала пристально наблюдать за действиями России в Донбассе, чтобы иметь возможность обеспечить безопасность своей республики в случае агрессии, пишет Delfi.

По ее словам, ситуация на украинских границах давно вызывает беспокойство у руководства республики, и Таллин не намерен оставлять Киев без поддержки. При этом глава правительства признала, что пока существующее положение вещей не угрожает безопасности Эстонии и не требует принятия конкретных действий.

Каллас подчеркнула, что сейчас власти страны пытаются проанализировать, какие действия будет предпринимать Россия в отношении Украины в дальнейшем, «каковы возможные результаты, надо ли нам готовить ответные шаги и усиливать собственную оборону».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

Ранее советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Юри Кукк обвинил украинских трудовых мигрантов в ответственности за русификацию страны и сравнил республику с российской Мордовией. По его словам, в последние годы украинцы все чаще приезжают на заработки в Эстонию, предпочитая трудиться в строительной сфере.

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