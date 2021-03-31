Украинцев обвинили в русификации Эстонии

Советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Юри Кукк обвинил украинских трудовых мигрантов в ответственности за русификацию страны и сравнил республику с российской Мордовией. Статью об этом он опубликовал в национал-консервативном издании Uued Uudised.

По его словам, в последние годы украинцы все чаще приезжают на заработки в Эстонию, предпочитая трудиться в строительной сфере. Коммуникация с начальством у них в большинстве случаев происходит на русском языке, что негативно сказывается на межнациональных отношениях в стране, считает политик. «Именно таким образом мы делаем общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду, русскими», — написал Кукк.

Он подчеркнул, что наблюдает в отдельных регионах Эстонии «стремительную русификацию», и высказал мнение, что приезжие «славянские гастарбайтеры» должны общаться с местными исключительно на английском языке. «Не жалуйтесь потом на то, что мы живем посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает российскую Марий Эл или Мордовию», — добавил советник.

Автор статьи резюмировал, что основная угроза суверенитету Эстонии исходит не от президента России Владимира Путина, русского спецназа или шпионов, а от «дешевой украинской рабочей силы и ее эстонских боссов». «В Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы сюда приезжают семьями», — заключил Кукк.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Евросоюз «понять Россию такой, какая она есть», но при этом занимать решительную позицию по всем принципиальным вопросам. «Я за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл», — сказала Кальюлайд.