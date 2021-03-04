Эстония назвала условие покупки российской вакцины от коронавируса

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» регулирующими органами Европейского союза условием для начала поставок препарата в страну, передает ТАСС.
По ее словам, аналогичным образом будет приниматься решение о закупках китайской вакцины от компании Sinovac или любого другого вещества, которое будет признанно безопасным в Брюсселе. «Мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям», — сказала Кальюлайд.
Ранее власти Эстонии отказались закупать российский препарат «Спутник V». Вместо этого они решили использовать американскую вакцину от компании Pfizer. После этого в защиту препарата из России высказались ряд ученых и докторов, они призвали избегать политики в вопросах жизни и здоровья граждан.
Вакцинация в Эстонии началась в конце декабря 2020 года, но, несмотря на это, показатели по заболеваемости COVID-19 в республике остаются одними из самых высоких в Европе.
«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.