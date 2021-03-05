Мэр Таллина выступил за использование российской вакцины от коронавируса

Мэр Таллина Михаил Кылварт в интервью изданию Postimees выступил за использование в Эстонии российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если ее эффективность будет подтверждена местными специалистами.

По его словам, из-за новых вспышек коронавируса республике нельзя медлить с вакцинацией, а потому ориентироваться на мнение регулирующих органов Евросоюза (ЕС) в этом вопросе не следует. «Жители Эстонии не будут спрашивать у европейских институций, где вакцина. Наши жители спросят об этом у страны и Таллиннской городской управы», — пояснил Кылварт.

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Он добавил, что вопрос о применении «Спутник V» в европейских странах сильно политизирован, тогда как ЕС пока не может полностью обеспечить себя нужным числом вакцин. «Если ее можно получить у России или Китая, то эту возможность нужно использовать», — подчеркнул мэр.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала одобрение «Спутник V» регулирующими органами ЕС условием для начала поставок препарата в страну. «Мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям», — сказала глава государства.

Вакцинация в Эстонии началась в конце декабря 2020 года, но, несмотря на это, показатели по заболеваемости COVID-19 в республике остаются одними из самых высоких в Европе.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.