Президент Эстонии раскрыла дилемму отношений с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LSM раскрыла дилемму в построении отношений между Россией и Европейским союзом (ЕС).

По ее словам, западным странам следует продолжать диалог с Москвой, чтобы понять ее такой, «какая она есть». При этом Европе не следует отказываться от своих ценностных установок, а занимать решительную позицию по всем принципиальным вопросам. «Я за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл», — сказала Кальюлайд.

Она добавила, что, несмотря на разногласия, Россия и ЕС продолжают эффективно сотрудничать в области программ студенческого обмена и экологии. «Но и в таких случаях всегда нужно помнить о том, что нужно говорить о ситуации в Украине, Белоруссии», — добавила глава государства.

Ранее Кальюлайд согласилась не чинить препятствий российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и одобрить ее применение в Эстонии, если регулирующие органы ЕС выдадут препарату все необходимые разрешения. «Мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям», — отметила президент.