Глава МИД Эстонии отреагировал на предложение присоединить страну к России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на предложение оппозиции провести в стране референдум о присоединении к России. Свои мысли он высказал в Facebook.

По словам главы ведомства, подобные идеи были озвучены для дискредитации государства на международной арене. Таким образом Партия реформ планировала достичь внутриполитического успеха.

Рейнсалу также изучил стратегию оппозиционной партии и «с ужасом» обнаружил там такие предложения, как выход Эстонии из НАТО, восстановление СССР, вхождение страны в российскую сферу влияния и запрет образования на эстонском языке.

«В данном контексте, к сожалению, это систематическая информационная кампания по дискредитации страны на самые чувствительные для нас темы политики и безопасности», — заключил министр.

Вынести вопрос о присоединении Эстонии к России на референдум предложили депутаты оппозиционной Партии реформ. Таким образом они пытались помешать проведению референдума, который может привести к включению в Конституцию страны положения, запрещающего однополые браки и ограничивающего права ЛГБТ.

В декабре парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о проведении референдума, на котором гражданам страны придется ответить на вопрос, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. Депутаты правящей коалиции считают, что это необходимо для защиты традиционных ценностей. Чтобы задержать принятие законопроекта во втором чтении, представители оппозиции предложили более девяти тысяч поправок.