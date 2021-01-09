Эстонская оппозиция предложила присоединить страну к России

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас счел невозможным всенародное обсуждение вопроса о присоединении страны к России. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, — заявил политик в Facebook. — Уверен, что президент республики поступит так же». Ратас сослался на первый параграф Конституции Эстонии, в котором говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, а ее народ является носителем высшей государственной власти.

Вынести вопрос о присоединении Эстонии к России на референдум предложили депутаты оппозиционной Партии реформ. Таким образом они пытались помешать проведению референдума, который может привести к включению в Конституцию страны положения, запрещающего однополые браки и отграничивающего права ЛГБТ. «Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке», — пояснил один из авторов инициативы, депутат Урмас Круузе. По его словам, позднее он отказался от этой идеи.

В декабре парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о проведении референдума, на котором гражданам страны придется ответить на вопрос, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. Депутаты правящей коалиции считают, что это необходимо для защиты традиционных ценностей. Чтобы задержать принятие законопроекта во втором чтении, представители оппозиции предложили более девяти тысячи поправок.