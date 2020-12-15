Эстонский парламент проголосовал за проведение референдума об однополых браках

Парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о проведении референдума по вопросу о браке как союзе мужчины и женщины, сообщает «Интерфакс».

За его проведение выступила входящая в правящий союз Консервативная народная партия, против высказались социал-демократы и депутаты от Партии реформ. Инициатива была утверждена в первом чтении 51 голосом, против выступили 48 парламентариев. «Таким образом, законопроект остается в повестке дня», — сообщили агентству в пресс-службе парламента.

В случае если инициатива будет принята окончательно, гражданам республики предстоит всеобщее голосование на тему легализации однополых браков. В бюллетенях эстонцам будет предложено ответить на вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?»

Референдум в Эстонии имеет прямое действие. Если жители страны выступят против изменений в основной закон, отменить это решение сможет только другое всеобщее голосование. Ранее руководство правящей коалиции страны (Центристская партия, Isamaa и Эстонская консервативная народная партия) выступило с идеей закрепить в эстонской конституции положение о браке как союзе мужчины и женщины. Депутаты объяснили эту идею защитой традиционных ценностей и долгой историей института брака.

По настоянию Эстонской консервативной народной партии в коалиционный договор при формировании правительства в 2019 году был внесен пункт, предусматривающий проведение осенью 2021 года референдума по поправке в конституцию о защите семьи и брака одновременно с муниципальными выборами.