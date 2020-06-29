В Эстонии проведут референдум об однополых браках

Входящие в правящую коалицию Эстонии партии (Центристская партия, Isamaa и Эстонская консервативная народная партия) намерены провести в 2021 году референдум по вопросу о том, что считается семьей и браком. Об этом сообщает РИА Новости.

На всенародное голосование собираются вынести предложение о дополнении Конституции пунктом о том, что браком считается союз мужчины и женщины.

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На прошлой неделе президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла решение не провозглашать принятые парламентом поправки к закону о дипломатической службе, поскольку в них не обеспечен принцип равного обращения для заключивших брак и однополых пар, которые зарегистрировали отношения на основании закона «О сожительстве». Решение вызвало критику со стороны ряда политиков правящей коалиции.

Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что решение президента показывает необходимость прописать в конституции брак как союз мужчины и женщины. «В свете этого решения очевидно, что надо сделать конкретные шаги для защиты института брака. Это вопрос ценностных установок, который вытекает из долгой истории и традиций института брака. Внесение в конституцию определения брака показало бы, что государство ценит и поддерживает сильный институт семьи и брака, и внесло бы ясность в эстонское законодательство», — заявил Сеэдер.

По настоянию Эстонской консервативной народной партии в коалиционный договор при формировании правительства в 2019 году был внесен пункт, предусматривающий проведение осенью 2021 года референдума по поправке в Конституцию о защите семьи и брака одновременно с муниципальными выборами.

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