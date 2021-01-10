Спикер парламента Эстонии ответил на предложение присоединить страну к России

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас ответил на выдвинутое оппозицией предложение присоединить страну к России. Его слова приводит РИА Новости.

Пыллуаас заявил, что идея несет угрозу национальному суверенитету Эстонии и ее территориальной целостности.

Ранее предложение оппозиции также осудил премьер-министр Эстонии Юри Ратас. «На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, — заявил политик.

Вынести вопрос о присоединении Эстонии к России на референдум предложили депутаты оппозиционной Партии реформ. Таким образом они пытались помешать проведению референдума, который может привести к включению в Конституцию страны положения, запрещающего однополые браки и ограничивающего права ЛГБТ. «Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке», — пояснил один из авторов инициативы, депутат Урмас Круузе. По его словам, позднее он отказался от этой идеи.

В декабре парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект о проведении референдума, на котором гражданам страны придется ответить на вопрос, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. Депутаты правящей коалиции считают, что это необходимо для защиты традиционных ценностей. Чтобы задержать принятие законопроекта во втором чтении, представители оппозиции предложили более девяти тысяч поправок.