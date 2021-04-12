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Прибалтика впервые отказалась от электроэнергии из России

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня, 8 и 11 апреля, на время испытаний по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию. В Прибалтике же произошла обратная ситуация, например, 8 апреля Литва для компенсации импорта повысила закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции.

Власти Литвы, Эстонии, Латвии приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии и отключиться от энергокольца БРЭЛЛ в 2019 году. Вместо этого страны намерены синхронизировать свои энергосистемы в европейскими странами и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году. При этом балтийские страны уже связаны с энергосистемой ЕС через Польшу (LitPol Link), Швецию (NordBalt) и Финляндию (Estlink 1 и Estlink 2).

В январе стало известно, что оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid представил четыре плана развития энергосистемы страны, три из которых предусматривают полный отказ от импорта за счет развития ветряных и солнечных электростанций. Страна является крупнейшим покупателем российской энергии, объемы поставок в 2020 году достигли 22 миллиардов рублей, это более трети всего экспорта. Однако в двух планах Финляндия в перспективе задумала полностью отказаться от энергомоста, проходящего через Выборг.

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