Белоруссия обесточила линии электропередачи на границе с Литвой

Белоруссия прекратила подачу электроэнергии через трансграничные линии электропередачи на границе с Литвой в рамках плановых испытаний. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства энергетики страны.

Как утверждают в ведомстве, испытания проходят для проверки надежности всей энергосистемы системы с учетом ранее озвученных прибалтийскими странами планов выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Линии останутся обесточенными в течение 24 часов. Об отключении систем Вильнюс был предупрежден заранее.

«Программа испытаний предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности», — говорится в сообщении. Отмечается, что аналогичная проверка будет проведена 11 апреля.

Власти Литвы, Эстонии, Латвии приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии и отключиться от энергокольца БРЭЛЛ в 2019 году. Вместо этого страны намерены синхронизировать свои энергосистемы в европейскими странами и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.