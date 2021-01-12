Белоруссия объяснила поставки электричества на Украину

Власти Белоруссии объяснили поставки электроэнергии на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.

По утверждению ведомства, контракты на поставку с Киевом заключаются из экономических, а не политических соображений.

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«Вчера в отдельных украинских СМИ появилась информация об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины. В этой связи хотели бы разъяснить, что вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости», — говорится в сообщении.

Украина с начала года сняла запрет на импорт белорусской электроэнергии. В белорусском Минэнерго отметили, что это обстоятельство совпало с заинтересованностью многих участников украинского энергетического рынка в сотрудничестве с «Белэнерго».

При этом утверждается, что доля поставок из Белоруссии не превышает одного процента от общего объема украинского рынка.