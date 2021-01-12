Лукашенко начал предъявлять претензии России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал сформулировать «принципиальные вопросы» для руководства России, чтобы задавать при встречах на уровне правительств и глав государств. Об этом он заявил во время докладов вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика, сообщает БЕЛТА.

«Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации, чтобы мы могли (…) обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи», — сказал он.

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Лукашенко пояснил, что претензии касаются доступа белорусских предприятий к российским госзакупкам. От Назарова и Пархомчика он потребовал доложить, как в настоящее время обстоят дела с такими закупками.

Встреча, о которой говорит Лукашенко, состоялась на фоне беспрецедентных протестов в республике, продолжающихся с момента президентских выборов 9 августа. Участники акций считают, что результаты голосования были переписаны, а победила с большим отрывом оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Одним из главных итогов переговоров стало выделение Россией очередного кредита в размере 1,5 миллиарда долларов, часть из которого пошла на погашение предыдущих задолженностей, а остальное — на поддержку стагнирующей экономики и укрепление государства. Новый кредит увеличил долговую нагрузку для республики, которая из расчета на душу населения уже выше, чем, например, на Украине.

Позднее Минск и Москва договорились о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных, как утверждает премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, для республики условиях. Детали соглашений не называются публично. Скидки по нефти и газу в последние десятилетия стали главной формой финансовой поддержки республики со стороны России.