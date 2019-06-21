Прибалтика решила окончательно избавиться от российской зависимости

Власти Литвы, Эстонии, Латвии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером дорожную карту о рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией и синхронизации их с Континентальной европейской сетью. План собираются реализовать к 2025 году. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

Страны Балтии, несмотря на 15 лет членства в ЕС, все еще остаются участниками БРЭЛЛ — единой энергосистемы, объединяющей Россию, Белоруссию, Эстонию, Латвию и Литву. Из документа следует, что они останутся ее частью еще как минимум на пять лет. При этом балтийские страны уже связаны с энергосистемой ЕС через Польшу (LitPol Link), Швецию (NordBalt) и Финляндию (Estlink 1 и Estlink 2).

Официально балтийские государства объявили о намерении отключиться от БРЭЛЛ в конце 2017 года, однако тогда не было конкретных договоренностей о том, как лучше устроить рассинхронизацию с Россией и Белоруссией.

В марте 2019 года европейские власти выделили 323 миллиона евро для первой фазы синхронизации энергосетей Литвы, Эстонии и Латвии с ЕС. В мае Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии одобрила расширение своей сети до Литвы, Эстонии и Латвии.

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