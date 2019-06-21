Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
В Кремле отреагировали на протесты в Тбилиси
Голодный слон насмерть пронзил бивнем мужчину
ФСБ задержала пытавшихся установить шариат исламистов
Глава филиала «Почты России» грозил уволить работницу за отказ помогать ему дома
Лукашенко назвал Кадырова братом
Стратегические бомбардировщики США полетали около Ирана
Найдена опасная уязвимость в электронной почте
В Москву придут прохлада и грозы 
Стало известно число пострадавших во время протестов в Грузии
Новости партнеров

Прибалтика решила окончательно избавиться от российской зависимости

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Литвы, Эстонии, Латвии и Польши подписали вместе с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером дорожную карту о рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией и синхронизации их с Континентальной европейской сетью. План собираются реализовать к 2025 году. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

Страны Балтии, несмотря на 15 лет членства в ЕС, все еще остаются участниками БРЭЛЛ — единой энергосистемы, объединяющей Россию, Белоруссию, Эстонию, Латвию и Литву. Из документа следует, что они останутся ее частью еще как минимум на пять лет. При этом балтийские страны уже связаны с энергосистемой ЕС через Польшу (LitPol Link), Швецию (NordBalt) и Финляндию (Estlink 1 и Estlink 2).

Официально балтийские государства объявили о намерении отключиться от БРЭЛЛ в конце 2017 года, однако тогда не было конкретных договоренностей о том, как лучше устроить рассинхронизацию с Россией и Белоруссией.

В марте 2019 года европейские власти выделили 323 миллиона евро для первой фазы синхронизации энергосетей Литвы, Эстонии и Латвии с ЕС. В мае Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии одобрила расширение своей сети до Литвы, Эстонии и Латвии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Европа признала зависимость от России
Энергетическая независимость Польши оказалась зависима от России
Прибалтика освободится от советского энергетического наследия
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Высокие ставки

У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
12:59Сегодня

Эксперты назвали основные тренды в поведении современного потребителя

12:57Сегодня

Представители бизнеса рассказали о росте числа потребителей-экстремистов

12:43Сегодня

США сделали новый ход в торговой войне с Китаем

Экономика17:35 5 июня

«Переосмыслить, переделать, пересмотреть»

В чем суть предлагаемой в Шиесе технологии переработки мусора
20:5213 июня

Российские резервы установили рекорд

11:26Сегодня

Apple попросила правительство США не обострять торговую войну

11:59Сегодня

Российская госкорпорация решила судиться с Украиной

Экономика08:0511 июня

«Мир» расширил границы

Платежная система «Мир» заключила ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве
22:2513 июня

Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами

10:05Сегодня

Орешкин захотел помочь россиянам с неподъемными долгами

09:00Сегодня

Великобритания и США дали России в долг

Россия
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»
Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
«Все в этом деле кромешный кошмар»
Сестры Хачатурян убили отца, который их бил и насиловал. Ради них люди вышли на улицы
Российский воспитатель посоветовала ребенку подуть на сломанную руку
Российским дрессировщикам запретят мучить животных
В Кремле отреагировали на протесты в Тбилиси
Российская завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поиска карманника
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Иран получил предупреждение об ударе от США
Иран запротестовал
Сенат запретил Трампу продавать оружие Саудовской Аравии
Россия назвала цель протестов в Грузии
Чехия призвала Украину смириться с потерей Крыма
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Participants attack a policeman during a protest against the visit of the Russian delegation near the parliament building in Tbilisi, Georgia June 20, 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze - RC16CCE1C1A0Тысячи людей устроили штурм парламента Грузии
Полиция применила резиновые пули и газ. Есть пострадавшие
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Украина отказалась прекращать огонь в Донбассе
Раскольникам Филарета предрекли судьбу маргинальной секты
Саакашвили пустили на выборы в Раду
Чиновники вспомнили об «освобождении» Минска от русской армии
Президент Узбекистана пообещал уволить каждого второго прокурора
Все материалы
Экономика
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
Эксперты назвали основные тренды в поведении современного потребителя
Представители бизнеса рассказали о росте числа потребителей-экстремистов
США сделали новый ход в торговой войне с Китаем
Apple попросила правительство США не обострять торговую войну
Российская госкорпорация решила судиться с Украиной
Орешкин захотел помочь россиянам с неподъемными долгами
Все материалы
Силовые структуры
Беги, Луиза, беги!
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала героя видео с сумкой денег и участника мусорного скандала
Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Двое членов банды Басаева пойдут под суд за нападение на псковских десантников
Все материалы
Наука и техника
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду России
Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
Россия нашла замену космонавтам
Американский «Посейдон» показали изнутри
Все материалы
Спорт
Самый страшный раунд
Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильца
Нурмагомедов вспомнил о желании «вырвать сердце» Макгрегору
Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера
Чемпион мира и Европы ушел из футбола
Фразу Дзюбы на прямой линии с Путиным расшифровали
Купание Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года
Все материалы
Культура
Бешеные быки, нейлоновые чулки
Мужчины против женщин и немного 90-х в новом русском кино
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Макаревич рассказал о связанных с поддержкой Ельцина сожалениях
Егора Крида обвинили в плагиате песни сына Уилла Смита
Лидер «Чайф» рассказал о выборе и значении названия рок-группы
Появились подробности конфликта в доме Бари Алибасова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
Журналист NYT назвал Поперечного женоненавистником и был уличен во лжи
Назван самый популярный самообман
Названы худшие способы расстаться с партнером
Беспардонная телеведущая ворвалась в госпиталь и перепугала врачей с пациентами
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Тучное тело модели в рекламе бикини поразило пользователей сети
Обложку с самой полной в мире моделью признали лучшей
Европейский суд не признал логотип adidas торговой маркой
Грузинский дизайнер разослал гостям своего показа презервативы
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Россиян попросили воздержаться от поездок в Грузию
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
Российский турист напился в Таиланде и умер
Невеста умерла после медового месяца в Доминикане
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Верный пес остался ждать умершего хозяина у больничной койки
Продавец фруктов из Азербайджана вернул россиянину потерянный миллион рублей
Женщина заблудилась в тюрьме по пути на свободу
Умирающий отец исполнил последнее желание и отвел дочь к алтарю
Все материалы
Экстремальный тюнинг Rolls-Royce
В фотошопе, как известно, все смелые. Зато ни один Rolls-Royce не пострадал.
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Все материалы
Дом
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Жилью в Новой Москве предрекли резкое подорожание
Попросившим Путина о помощи женщинам дали новые квартиры
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Все материалы