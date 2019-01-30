Европа признала зависимость от России

Евросоюз в будущем вынужден будет закупать еще больше газа из России, пишет Die Welt. Причина — в растущих потребностях и падающем собственном производстве.

Издание приводит пример нескольких месторождений в Германии и Нидерландах, которые снижают производство или вовсе закрываются из-за своей убыточности или неэкологичности. Так, месторождение в голландском Гронингене, введенное в эксплуатацию в 1963 году и послужившее одним из стимулов экономического роста страны, будет закрыто к 2030 году из-за падающих объемов добычи и растущего числа спровоцированных ею подземных толчков.

Открывающиеся по всей Европе новые месторождения, например в Дании и Румынии, не способны покрыть растущие потребности экономики ЕС. Свой вклад внес и отказ Германии от угля — в декабре там закрылась последняя угольная шахта. В результате разница между потребностями и собственной добычей стремительно возрастает, а Нидерланды в 2017 году превратились из чистого экспортера газа в чистого импортера.

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Возможности внешних поставок из Норвегии (не входит в ЕС) и Алжира тоже не безграничны. Наиболее вероятный выход из ситуации на сегодняшний день — увеличение импорта из России, которая и без того последние годы бьет собственные рекорды по поставкам в Европу (в 2018 году на них приходилось 43 процента экспорта).

Издание приводит слова директора по исследованиям Европейского центра энергетической и ресурсной безопасности (EUCERS) Франка Умбаха. По его мнению, в ближайшие годы поставки из России возрастут, особенно с учетом больших возможностей ее месторождений (в первую очередь, на Ямале) и строящихся газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Однако в целом вопрос не так однозначен, отмечает эксперт: если в Европе конкурентов у «Газпрома» почти нет, то в мировом масштабе им могут стать США. Пока их сжиженный природный газ (СПГ) дороже российского природного, в том числе из-за высокого спроса со стороны Азии. Но ситуация может измениться, и на этот случай в Европе уже готовы СПГ-терминалы.

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