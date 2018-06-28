Прибалтика освободится от советского энергетического наследия

Страны Прибалтики и Польша 28 июня заключат долгосрочное соглашение c ЕС об использовании европейской электрической сети. Так они надеются преодолеть энергетическую зависимость от России, пишет Reuters.

Ожидается, что тестовый переход Прибалтики на европейскую энергосистему состоится в 2019 году, полноценный — в 2025-м.

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Условия соглашения, текст которого есть в распоряжении агентства, предполагает подключение Латвии, Литвы, Эстонии и Польши к единой европейской энергетической системе. Для этого будут задействованы наземная сеть LItPol, соединяющая Литву с Польшей, и новый высоковольтный кабель, проложенный по дну Балтийского моря в обход Калининградской области.

Со стороны ЕС документ подпишет председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Планируемые затраты на проект составят 560 миллионов евро. Весь объем финансирования со стороны Брюсселя оценивается в миллиард евро.

В то же время власти Евросоюза ведут переговоры с Москвой по поводу энергообеспечения Калининградской области, которая сейчас связана с остальной территорией России через Литву.

Россия, отмечает Reuters, никогда не прерывала поставки электричества в Прибалтику и не угрожала это сделать, тем не менее власти прибалтийских стран обеспокоены такой перспективой.

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