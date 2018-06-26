США обвинили в попытке протолкнуть в Европу свой газ

США критикует строительство «Северного потока — 2» в попытке протолкнуть свой СПГ (сжиженный природный газ) на европейский рынок. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, передает RT.

«США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешёвый газ в Европу и попытками за счёт политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного. Все заявления, страшилки о том, что проект несёт угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу», — заявил депутат.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пообещала защищать экономические интересы компаний, против которых США могут ввести санкции из-за участия в строительстве газопровода «Северный поток-2».

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель его страны — свернуть «Северный поток-2», чтобы не допустить энергетическую зависимость ЕС от России.

20 июня глава российского подразделения и член правления немецкой компании Uniper Райнер Хартманн назвал потенциальные санкции со стороны США очень опасными для европейских партнеров «Газпрома».

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