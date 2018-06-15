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Иностранные владельцы привели в плачевное состояние энергокомпанию в России

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Зависимость российских стратегических энергообъектов от действий и прихотей иностранного менеджмента вызывает озабоченность. Такое мнение высказал политолог Михаил Делягин, слова которого приводит агентство REGNUM.

Как подчеркнул эксперт, «зарубежные управленцы в условиях, мягко говоря, сложных взаимоотношений могут легко подложить «энергетические бомбы» под города».

Поводом для такого высказывания стала опасная ситуация, складывающаяся на ряде российских предприятий, владельцами которых стали иностранные компании. Агентство отмечает, что происходящее сегодня на некоторых предприятиях не только вызывает множество вопросов, но приводит и к экономическому спаду, и даже к трагедиям, поскольку целью руководства является получение прибыли даже ценой жизни людей и загрязнения экологии.

В качестве примера такого подхода агентство приводит ситуацию, сложившуюся на Сургутской ГРЭС-2 (ПАО ЮНИПРО) — крупнейшей тепловой электростанции России, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе. Это предприятие, являвшееся 6 лет назад второй ТЭС в мире по установленной мощности и по годовой генерации, а также крупнейшим производителем электричества на территории России, входит в состав ПАО «Юнипро», которым в настоящее время управляют немецкие собственники.

На предприятии отмечают, что после прихода немецких менеджеров изменился подход к управлению Сургутской ГРЭС-2. Во главу угла была поставлена экономическая прибыль, причем в ущерб безопасности производства. Экономия коснулась сфер, которые никогда и ни при каких условиях затрагивать не должна: технического оснащения, квалификации персонала, систем безопасности, отмечает агентство.

Экономия на безопасности и сокращение специалистов привела к нескольким серьезным авариям на предприятии, в результате которых серьезно пострадали рабочие: взрыв газа, обрушение крыши, пожар, который чуть не привел к серьезным последствиям для жителей близлежащих поселков.

В прошлом году ГРЭС-2 оформила лицензии на исследование патогенных микроорганизмов на своем водозаборе. Таким образом, имея на руках лицензии, Сургутская ГРЭС-2 стала стратегическим объектом в руках немецких владельцев. В результате целый город остается в заложниках иностранного менеджмента компании, который уже покрыл себя дурной славой в отношении к природе региона. В частности, в 2016 году экологи начинают фиксировать опасные выбросы с предприятия. Как показала прокурорская проверка, они произошли из-за технологических нарушений, поскольку выбросы не должны производиться вообще.

Станция по итогам прошлого года увеличила совокупный доход с 5 до 6,6 миллиарда рублей, при росте выручки с 38,1 миллиарда до 39,6 миллиарда рублей, однако ее руководство рассчитывает на активную бюджетную поддержку модернизации. Эксперты же сомневаются, что при такой подходе средства действительно пойдут на модернизацию Сургутской ГРЭС-2.

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