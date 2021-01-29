Крупнейший покупатель задумал отказаться от российской энергии

Оператор магистральных сетей Финляндии Fingrid представил четыре плана развития энергосистемы страны, три из которых предусматривают полный отказ от импорта за счет развития ветряных и солнечных электростанций.

Страна является крупнейшим покупателем российской энергии, объемы поставок в 2020 году достигли 22 миллиардов рублей, это более трети всего экспорта, пишет «Коммерсантъ». Однако в двух планах Финляндия в перспективе задумала полностью отказаться от энергомоста, проходящего через Выборг.

В документе указано, что за ближайшие 15 лет мощность наземных ветряных электростанций достигнет 10-22 гигаватта, морских — 1-10 гигаватт, а солнечных — 3-6 гигаватт.

Материалы по теме Черная полоса Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

В одном из планов страна собирается даже наращивать экспорт электроэнергии, чтобы прийти к большей интеграции энергосистем со Швецией и Эстонией в рамках единого энергорынка Nord Pool. Не исключен и отказ от строительства новых АЭС, в том числе «Ханхикиви-1», которой занимается «Росатом».

Ввести станцию в эксплуатацию планируется в 2028 году, но если реализуется один из сценариев Fingrid, то работу АЭС «Ловииса» и «Олкилуото» продлят на десять лет (до 2037 и 2040 годов), а последней крупной АЭС станет «Олкилуото-3». После этого планируется запуск только небольших модульных атомных блоков.

В «Росатоме» указали, что большинство планов все же предусматривают завершение проекта. В свою очередь, эксперты указывают, что оператор экспорта российской электроэнергии «Интер РАО» уже учел снижение зависимости Финляндии в своих планах. К 2030 году компания ожидает падения экспорта на 50 процентов.

Ситуация может ударить и по Белоруссии, которая строила АЭС с прицелом поставок электроэнергии на рынок стран Балтии. В настоящее время Латвия, Литва и Эстония заблокировали поставки из энергосистемы республики в связи с запуском БелАЭС, однако в Минске надеются, что в будущем ограничения отменят. Импорт энергии из Финляндии даст странам Балтии новый источник энергии, отвечающий планам Еврокомиссии по изменению европейского энергорынка на более экологичный.