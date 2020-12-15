Спросу на электроэнергию предсказали рекордный спад

Мировой спрос на электроэнергию в этом году снизится на два процента, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Это станет рекордным сокращением с середины XX века, превысив кризисные показатели 2009 года.

После мирового финансового кризиса спад был зафиксирован на уровне 0,6 процента. Эксперты предсказывают, что в России по итогам года падение спроса на электроэнергию будет на уровне трех процентов. Единственной страной c крупной экономикой, где спрос вырастет (на два процента), станет Китай.

В отчете также сказано, что угольная генерация сократится на пять процентов в 2020 году, что станет самым большим падением в истории. Ожидается, что газовая генерация снизится на два процента, а выбросы углекислого газа в атмосферу — на пять.

Ранее замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев спрогнозировал рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2021 году. По его словам, средний рост по России составит четыре процента.