Россиянам предложили запретить въезд в Евросоюз

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем россиянам въезд на территорию Европейского союза. Об этом он заявил в Twitter.

«Необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — написал Ильвес.

The rest of Europe in September, 1939 after Germany invaded Poland:



"Punishing ordinary German people for the actions of their government in this way would be vindictive, counterproductive and crucially wouldn't achieve its goals anyway" — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 18, 2021

Эстонский политик также указал на позицию европейских стран в сентябре 1939 года после немецкого вторжения в Польшу: «Наказание простых немецких людей за действия их правительства было бы мстительным, контрпродуктивным и не привело бы к достижению его целей». Таким образом, Ильвес намекнул на присоединение Крыма к России в 2014 году.

Позже Ильвес отметил, что считает данное заявление не таким громким, по сравнению с «призывами» российских пропагандистов «убивать украинцев и наказывать Запад».

Ранее фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад, в котором сравнил экономику России с экономикой Венесуэлы. Авторы проанализировали период с 2009 по 2019 год и провели параллели с «эпохой застоя» 1976-1984 годов.