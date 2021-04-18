Мир
 
Последние новости
Россия собралась выйти из проекта МКС и создать свою национальную станцию
Бывший боец UFC высказался о нокауте от блогера
Песков объяснил любовь Путина к Сибири
Спецслужбы Чехии заявили о нахождении Петрова и Боширова на месте взрыва склада
Чеченцы и курды устроили перестрелку в Бельгии
В России создали первую в мире систему «воздушного минирования» против БЛА
Россиянам пообещали возвращение холодов и снега
Емельяненко рассказал о планах на бой в России
В России «оживили» первую боевую космическую станцию времен СССР
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам предложили запретить въезд в Евросоюз

Перейти в «Мою Ленту»
Тоомас Хендрик Ильвес
Тоомас Хендрик Ильвес
Фото: Dominic Dudley / ZUMAPRESS.com

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем россиянам въезд на территорию Европейского союза. Об этом он заявил в Twitter.

«Необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — написал Ильвес.

Эстонский политик также указал на позицию европейских стран в сентябре 1939 года после немецкого вторжения в Польшу: «Наказание простых немецких людей за действия их правительства было бы мстительным, контрпродуктивным и не привело бы к достижению его целей». Таким образом, Ильвес намекнул на присоединение Крыма к России в 2014 году.

Позже Ильвес отметил, что считает данное заявление не таким громким, по сравнению с «призывами» российских пропагандистов «убивать украинцев и наказывать Запад».

Ранее фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад, в котором сравнил экономику России с экономикой Венесуэлы. Авторы проанализировали период с 2009 по 2019 год и провели параллели с «эпохой застоя» 1976-1984 годов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вице-премьер Чехии раскрыл последствие обвинений в адрес российских спецслужб
Экономику России сравнили с Венесуэлой
Эксперт рассказал о сценариях НАТО по войне с Россией