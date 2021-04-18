Россиянам предложили запретить въезд в Евросоюз

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и предложил запретить всем россиянам въезд на территорию Европейского союза. Об этом он заявил в Twitter.
«Необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев, связанных с семейными обстоятельствами. На кону стоит безопасность Европы. Хватит», — написал Ильвес.
The rest of Europe in September, 1939 after Germany invaded Poland:— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) April 18, 2021
"Punishing ordinary German people for the actions of their government in this way would be vindictive, counterproductive and crucially wouldn't achieve its goals anyway"
Эстонский политик также указал на позицию европейских стран в сентябре 1939 года после немецкого вторжения в Польшу: «Наказание простых немецких людей за действия их правительства было бы мстительным, контрпродуктивным и не привело бы к достижению его целей». Таким образом, Ильвес намекнул на присоединение Крыма к России в 2014 году.
Позже Ильвес отметил, что считает данное заявление не таким громким, по сравнению с «призывами» российских пропагандистов «убивать украинцев и наказывать Запад».
Ранее фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад, в котором сравнил экономику России с экономикой Венесуэлы. Авторы проанализировали период с 2009 по 2019 год и провели параллели с «эпохой застоя» 1976-1984 годов.