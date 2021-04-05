Эксперт рассказал о сценариях НАТО по войне с Россией

Отношения России с НАТО будут более конфронтационными, чем с США. Об этом рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Его цитирует ТАСС.

По мнению эксперта, это связано с тем, что у Москвы и альянса совсем нет направлений для сотрудничества. По словам Суслова, НАТО детально прорабатывает сценарии возможной войны с Россией.

Если сравнить это с отношениями Москвы и Вашингтона, то в них видна минимальная позитивная повестка. «А с НАТО позитивная повестка отсутствует, превалирует только конфронтационная. При этом именно НАТО служит основой антироссийской консолидации в Атлантике, и последний саммит Североатлантического альянса является явным тому подтверждением», — заключил Суслов.

Эксперт также рассказал о влиянии учений НАТО на отношения с Россией. По его словам, учения носят «ярко выраженный антироссийский характер». Кроме того, взаимодействие продолжает обостряться в том числе из-за того, что с 2014 года альянс перешел от стратегического сдерживания Москвы к тактическому.

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию одной из главных угроз альянсу наряду с Китаем, изменением климата и терроризмом.

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