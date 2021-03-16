Россию обвинили в срыве переговоров с НАТО

Переговоры в рамках Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялись по вине Москвы. Такое утверждение содержится в докладе генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, опубликованном во вторник, 16 марта.

Столтенберг указывает, что в 2020 году альянс оставался открытым к диалогу в рамках Совета, и обвиняет Москву в том, что встреча так и не состоялась. По его словам, с февраля 2020 года НАТО неоднократно направляла России предложения о созыве заседания Совета, но та последовательно их отклоняла.

Несмотря на это, в документе отмечается, что контакты с российским руководством продолжились. Например, в феврале 2020 года Столтенберг встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности, а в июле того же года между главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым состоялся телефонный разговор.

Ранее генсек НАТО назвал Россию одной из главных угроз альянсу наряду с Китаем, изменением климата и терроризмом. При этом 15 марта Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы со стороны России и Китая — и за это стоит благодарить страны-члены альянса. «Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», — подчеркнул он.