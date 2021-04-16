Экономику России сравнили с Венесуэлой

Фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад, в котором сравнил экономику России с Венесуэлой в условиях сохранения нынешнего курса на экономическую и социальную стабильность. Доклад фонда опубликован на его сайте.

Авторы проанализировали период с 2009 по 2019 год и сравнили ее с «эпохой застоя» 1976-84 годов. По их оценкам, нынешние показатели развития ниже — 1 процент в год в среднем против 1,6 процента.

Также авторы указывают, что правительство не занимается поиском реальных выходов из ситуации, не разрабатывает стратегию и возможные меры исправления. Нынешний курс характеризуется как «стабильность». Под этим определением авторы подразумевают «модель перераспределения ресурсной ренты и доходов от экономической деятельности (…), соответствующую интересам политической элиты, ряда секторов российского бизнеса и определенных групп населения».

«Вместо роста приоритетом служит стабильность, уход от любых экономических рисков, которые могут иметь негативные социальные последствия, причем высший приоритет имеет минимизация макроэкономических рисков», — говорится в докладе.

Также авторы оценили возможные риски. По их мнению, в долгосрочной перспективе возможно ухудшение ситуации из-за падения нефтегазовых доходов (вплоть до 25 процентов), сокращения рабочей силы и непредвиденных рисков («черных лебедей») вроде негативного влияния санкций. Все эти обстоятельства могут привести к полноценному кризису.

В качестве примера приводится Венесуэла, за последние 50 лет дважды пережившая структурный кризис из-за волатильности (нестабильности) цен на нефть.