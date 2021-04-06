Назван срок восстановления российской экономики

В Центробанке России назвали срок восстановления экономики. По словам главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, к допандемическому уровню ВВП страны вернется только в конце 2021 года, передает ТАСС.

«Динамика восстановления очень неоднородна. По нашим оценкам, ВВП вернется к предпандемическому уровню только в конце этого года», — считает он. Тремасов пояснил, что возвращения к целевому уровню в 4 процента ждут в первом полугодии 2022-го. Еще глава департамента уточнил, что по оценкам ЦБ, пик инфляции, вероятно, прошел.

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?

Ранее в апреле агентство Bloomberg сообщило, что страны мира будут быстро восстанавливаться от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, но некоторые, в том числе и Россия, могут отстать от «лидеров постпандемийного мира» — США и Китая.

С другой стороны, агентство признало, что российская экономика, которая пострадала значительно меньше других во время пандемии, уже начала восстановление от коронавирусной рецессии.

При этом в Кремле утверждают, что рекордный за последние шесть лет отток иностранных инвесторов из российского госдолга не говорит о проблемах в национальной экономике.

Эксперты международной страховой компании Euler Hermes считают, что экономика России вырастет на 2,5 процента в 2021 году и на 3 процента в 2022-м. В предыдущем прогнозе речь шла о росте на 2,2 и 2,5 процента соответственно. Эксперты пересмотрели перспективы на фоне меньшего числа заболевших коронавирусом в России чем в других странах. Поэтому карантинные меры в России носят более умеренный характер, их воздействие на экономику менее существенно.