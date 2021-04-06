Шувалов рассказал о «переосмыслении» экономики из-за коронавируса

Для обеспечения роста банкам развития стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) нужно выйти на новый уровень взаимодействия. Об этом в статье для РБК заявил председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Он обратил внимание на подсчеты МВФ, по которым пандемия в 2020 году обошлась миру в 28 триллионов долларов. «Потерь не удалось избежать ни одной экономике, включая экономики форума БРИКС. Снижение ВВП по итогам года показали практически все страны, кроме Китая», — указал Шувалов, добавив, что оперативные антикризисные меры правительств пятерки помогли избежать глубокого снижения экономик.

По его мнению, странам необходимо переосмыслить свою экономическую политику. Шувалов отметил, что «восстанавливающаяся экономика должна быть построена на новых, более устойчивых и справедливых принципах». В частности, он указал на рост движения build back better, в основе которого лежит требование перехода к «зеленой» экономике и ответственному ведению бизнеса.

4 апреля Bloomberg Economics предположил, что в 2021 году страны мира будут быстро восстанавливать свою экономику после вызванного пандемией коронавируса кризиса, однако некоторые, в том числе и Россия, могут отстать от «лидеров постпандемийного мира» — США и Китая. Это связано с темпами вакцинации населения от COVID-19 и жесткой монетарной политикой. Эксперты агентства прогнозируют, что в целом восстановление мировой экономики будет идти рекордными темпами и ее рост составит рекордные за более чем полвека 6,9 процента.

Ранее Bloomberg писал, что российская экономика, которая пострадала значительно меньше других во время пандемии, уже начала восстановление от коронавирусной рецессии. Это связано с решением российских властей не вводить еще раз общенациональный карантин. По некоторым оценкам, ВВП страны может вернуться к докризисным показателям уже к четвертому кварталу 2021 года.