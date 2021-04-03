Bloomberg оценило темпы восстановления экономики России

Российская экономика, которая пострадала значительно меньше других во время пандемии, восстанавливается от коронавирусной рецессии. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В агентстве отмечают, что восстановление экономики связано с решением российских властей не вводить еще раз общенациональный карантин. Также подчеркивается, что относительно мягкие ограничения во время пандемии способствовали тому, что эпидемия не так сильно ударила по ВВП России.

Эксперт по экономике Скотт Джонсон, в свою очередь, рассказал, что восстановление экономики России после удивительно небольшого падения в 2020 году набирает ход. Специалист объяснил, что его подпитывают замедление пандемии, прогресс вакцинации и высокие цены на нефть. По его словам, ВВП страны может вернуться к докризисным показателям уже к четвертому кварталу 2021 года.

Ранее сообщалось, что, согласно новому прогнозу международной страховой компании Euler Hermes, экономика России вырастет на 2,5 процента в 2021 году и на 3 процента в 2022 году. Еще в декабре эксперты считали, что в этом году ВВП увеличится на 2,2 процента и на 2,5 процента в будущем году.