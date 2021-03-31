Всемирный банк улучил прогноз по росту ВВП России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

Согласно оценке института развития, в 2021 году российская экономика вырастет на 2,9 процента, а в следующем — на 3,2 процента. Еще в январе в организации полагали, что ВВП России в этом году увеличится на 2,6 процента, в то время как в следующем — на 3 процента. Отмечается, что причинами улучшения прогноза являются меньшее, чем ожидалось, сокращение экономики России в прошлом году и скорое снятие коронавирусных ограничений.

Ранее Всемирный банк предсказал российской экономике скорое восстановление от последствий пандемии коронавируса. Авторы доклада организации обращают внимание на то, что в последние годы российские власти последовательно предпринимали усилия для сокращения долговой нагрузки, а также старались смягчить зависимость от изменчивости цен на энергоресурсы, в частности за счет бюджетного правила.