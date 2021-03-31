Всемирный банк «рассекретил» должников России

Всемирный банк раскрыл данные о задолженности стран перед другими государствами, в том числе перед Россией. Информация по состоянию на конец 2019 года размещена на сайте организации.

Крупнейшим государственным должником России на тот момент являлась Белоруссия с 8,1 миллиарда долларов, при этом в конце 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Минску дополнительно одного миллиарда долларов. Также более миллиарда долларов России задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Станы Африки совокупно должны Москве 973 миллиона долларов. Ими стали Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания, причем большинство кредитов были взяты ими еще во времена СССР. Отдельно в списке стоит Египет с 495,5 миллиона долларов долга.

Суммарно на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов.

РБК поясняет, что Минфин России подобную информацию не публикует. Программа госкредитов описывается секретными приложениями к федеральному бюджету.

23 марта управляющий портфелем инвестиционной и консалтинговой компании Capital Economics Саша Чорли призвал инвесторов давать в долг странам со всего мира, отметив, что сейчас лучший момент для этого за последние шесть лет. По его словам, именно рынок государственных облигаций на данный момент является наиболее привлекательным для инвесторов — как частных, так и институциональных. В последние недели отмечается резкий рост доходности государственных бумаг многих стран, в первую очередь 10-летних казначейских облигаций США, традиционно считающихся эталоном надежности.

16 марта сообщалось, что Россия в январе 2021 года увеличила объем вложений в американский госдолг до 6,145 миллиарда долларов. Сейчас на долю долгосрочных ценных бумаг приходится 2,744 миллиарда долларов, а краткосрочных — 3,401 миллиарда.