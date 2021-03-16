Россия закупилась американским госдолгом

Россия в январе 2021 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до 6,145 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

Из отчета следует, что в декабре 2020 года Россия владела американскими облигациями на сумму в 6,011 миллиарда долларов. Сейчас на долю долгосрочных ценных бумаг приходится 2,744 миллиарда долларов, а краткосрочных — 3,401 миллиарда.

Крупнейшим держателем госбумаг США является Япония, она закупилась американским госдолгом до 1,27 триллиона долларов. На второй строчке — Китай с облигациями на 1,09 триллиона долларов.

5 марта Бюджетное управление Конгресса (CBO) предсказало, что Госдолг США в 2021 году будет рекордным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое. По прогнозам экспертов, в этом году госдолг составит 102 процента ВВП, а к 2051 году он взлетит до 202 процентов ВВП. При этом CBO не учитывал план бюджетных расходов объемом 1,9 триллиона долларов, который рассматривается в настоящее время Конгрессом. Риск бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе является низким,