Инвесторы из Великобритании и США больше других вложились в российский госдолг

Инвесторы из Великобритании и США больше других нерезидентов вложились в российские облигации федерального займа (ОФЗ). Это следует из обзора рисков финансовых рынков Центробанка, передает агентство «Прайм».

Так, доля инвесторов, которые вкладывают деньги или ведут учет через британские и американские компании, составляет по 6,9 процентов — 947 и 944 миллиарда рублей на Великобританию и США соответственно. Суммарные вложения через компании этих двух стран (1,89 триллиона рублей) превышают суммарные вложения других инвесторов (1,288 триллиона рублей).

Другими крупнейшими держателями российского госдолга оказались Бельгия (три процента) и Сингапур (1,5 процента). Всего инвесторы вкладывались в ОФЗ через компании из 67 стран. Доля иностранцев составила 23,3 процента от общего объема вложений в российские бумаги.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США и Великобритания собрались ввести санкции против России в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия». В частности, администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга.