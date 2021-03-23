Странам по всему миру призвали давать в долг

Управляющий портфелем инвестиционной и консалтинговой компании Capital Economics Саша Чорли в интервью CNBC призвал инвесторов давать в долг странам со всего мира, отметив, что сейчас лучший момент для этого за последние шесть лет.

По словам Чорли, именно рынок государственных облигаций на данный момент является наиболее привлекательным для инвесторов — как частных, так и институциональных. В последние недели отмечается резкий рост доходности государственных бумаг многих стран, в первую очередь 10-летних казначейских облигаций США, традиционно считающихся эталоном надежности.

При этом инвесторы демонстрируют скептицизм по поводу вложений в госдолг и начали массово распродавать его, что и привело к росту доходности. Одним из главных поводов послужили опасения о резком росте инфляции, которая могла бы нивелировать доходность.

Инфляция в некоторых странах действительно превышает целевой уровень или приближается к этому, однако такая тенденция наблюдается на протяжении уже некоторого времени, отмечает финансист. К тому же, рост происходит постепенно, что должно придать уверенности покупателям госдолга.

Позиция Чорли не является преобладающей на рынке, отмечает издание. Несмотря на его призывы, а также заявления Федеральной резервной системы США и Банка Англии о том, что регуляторы этих стран не собираются ужесточать денежно-кредитную политику и сворачивать программу количественного смягчения, инвесторы продолжают распродавать гособлигации. По оценке Capital Economics, к концу года доходность 10-летних казначейских бумаг может вырасти с 1,5-1,75 до 2,25-2,5 процента.