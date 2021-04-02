Описано будущее российской экономики

Экономика России вырастет на 2,5 процента в 2021 году и на 3 процента в 2022 году, такой сценарий описан в новом прогнозе международной страховой компании Euler Hermes (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Еще в декабре эксперты считали, что в этом году ВВП увеличится на 2,2 процента и на 2,5 процента в будущем году. Пересмотр прогнозов связан с несколькими факторами. Во-первых, по итогам 2020 года экономика России сократилась лишь на 3,1 процента (значительно меньше, чем ожидалось ранее). Это объясняется более высокими результатами четвертого квартала, что создало положительный эффект, переносимый на 2021 год.

Кроме того, количество регистрируемых в России новых случаев заболевания коронавирусом относительно невелико по сравнению со многими другими странами. Поэтому карантинные меры в России носят более умеренный характер, их воздействие на экономику менее существенно.

Компания также пересмотрела свой прогноз цен на нефть в сторону повышения (с 48 долларов за марку Brent до 59 долларов). Российская экономика получит дополнительные деньги, что позволит увеличить бюджетное стимулирование экономики, уверены аналитики. Euler Hermes также повысила свой прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2021 году с 4,6 до 5,1 процента, а в 2022 году — с 3,8 до 4 процентов.

Эксперты отмечают, что США обеспечат четверть этого восстановления. Китай будет в меньшей степени способствовать росту мировой экономики, поскольку экономическая политика в КНР будет становиться все менее стимулирующей. Европа сможет восстановить свою экономику только к 2022 году, а США — уже во второй половине 2021 года.