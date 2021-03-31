Стало известно о росте МРОТ в России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об уровне роста минимального размера заработной платы (МРОТ) в России в следующие два года, передает «Интерфакс». Как стало известно из ее слов, в 2022 году МРОТ увеличится на 4,7 процента, а в 2023-м — на 5,8 процента.

В ходе церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021-2023 годы она подчеркнула, что размер пока предварительный, повышение зависит от ситуации в экономике.

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?

В текущем году МРОТ в России составляет 12 792 рубля, в 2020-м он равнялся 12 130 рублей. Если цифры не изменятся, то в 2022-м он составит 13 393 рубля, а в 2023-м — 14 170 рублей.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что нынешний МРОТ физически не позволяет выжить, не говоря уже про оплату коммунальных услуг, транспорта и лекарств. В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев утверждает, что реальный уровень бедности в стране, если посчитать его по так называемой методике лишений, в последние годы достиг 40 процентов.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты и чиновники предлагают изменить минимальный размер оплаты в зависимости от вида занятости. Так, глава комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин считает возможным установить базовый оклад для учителей на уровне двух МРОТ, а замглавы Новосибирской области Ирина Мануйлова предсказала введение минимального уровня оклада для молодых ученых в размере 17-20 тысяч рублей.