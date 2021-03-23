Экономика
 
Последние новости
«Газпром» предупредил о проблемах из-за российского софта
В Роспотребнадзоре оценили возможность повторно привиться «Спутником V»
Туристы-молодожены получили компенсацию за «разрушивший» их жизнь отпуск
Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35
Голикова оценила нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России
Мать Децла рассказала о преследующем ее семью незнакомце
Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате
Фанаты из США восхитились игрой Сорокина в НХЛ и поблагодарили за это Путина
Майора ФСБ обвинили в бандитизме и создании преступного сообщества
Гражданин Северной Кореи впервые в истории предстал перед американским судом
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме предложили платить учителям не меньше 24 тысяч рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин предложил установить базовый оклад для учителей на уровне менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом он заявил на парламентских слушаниях КПРФ, посвященных проблемам образования, сообщает «Дума ТВ».

По его словам, средние ставки оплаты труда за 18 часов должны быть не ниже средней заработной платы по стране, а не по региону. Только это, уверен депутат, позволит уменьшить неравенство в оплате труда учителей.

Для преподавателей вузов Смолин считает необходимым утвердить среднюю ставку в два раза выше, чем средняя заработная плата по стране, а для специальных средних учебных заведений — в 1,5 раза выше. На сельских учителей коммунист предложил распространить социальные гарантии, как на госслужащих. То есть возможность выхода на досрочную пенсию, льготы на оплату ЖКХ и 25-процентную надбавку. Иначе уверен депутат, возникнет кадровый голод.

Ранее коллега Смолина по фракции Николай Коломейцев заявил, что официальный уровень бедности в стране занижен как минимум в два раза и в реальности составляет 40 процентов.

Между тем замглавы Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала о скором введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. Она объяснила, что ее размер составит 17-20 тысяч рублей, что даст начально устойчивое финансовое обеспечение. Позднее чиновница заявила, что оговорилась, а речь шла об окладе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
КПРФ предлагает установить базовый оклад учителя не ниже двух МРОТов по региону
Нежелание россиян работать объяснили выплатами по 15 тысяч рублей
В Госдуме заявили о бедности в России на уровне 40 процентов
Зарплату в 17 тысяч рублей назвали достаточной для молодых ученых
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
17:1819 марта

Назван срок восстановления российской экономики

17:5019 марта

Первый инвестиционный фонд создадут на территории технополиса «ЭРА»

16:2219 марта

Куратора российского бюджета уволили

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
16:1519 марта

Технологические компании начали бежать из Китая

15:1819 марта

Набиуллина подала сигнал с помощью ястреба

14:3719 марта

Сотрудники американского банка рассказали о «нечеловеческих» условиях работы

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
09:0330 января 2020

Бывший российский чиновник продаст американцам 10 тысяч электрокаров

15:0019 марта

Tele2 увеличил число базовых станций почти на треть

14:1119 марта

В России задумали ввести налог на донаты стримерам

Россия
В России выявили более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
«Потом погас свет и пришли суровые агенты КГБ»
Аресты, мафия и порно: россияне вспоминают, как видеокассеты изменили их жизнь и развалили СССР
Трое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом ФСИН
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Собаки задушили российскую пятиклассницу во время игры
Собянин рассказал о создании парка «Яуза» на северо-востоке Москвы
Все материалы
Мир
Отношениям США и России предсказали трудные времена
«Отношения у нас хуже некуда»
США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»
Китай пообещал ЕС жесткие санкции и тут же ввел их
Уильям Бернс«Успехи России основаны на чужих ошибках»
Новый глава ЦРУ долго работал в России. Что он знает о политике Кремля и как это поможет США?
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
Бывший премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
Зеленский прокомментировал санкции против Януковича
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Поклонская попала под санкции Украины
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
В России начались перебои с дешевым сахаром
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Названы лучшие для бизнеса регионы России
«Ему перестало хватать денег»
 
В Минэнерго успокоили россиян насчет роста цен на бензин
Российский бизнес получит субсидии для трудоустройства безработных
Тонкий лед
Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
Все материалы
Силовые структуры
Подозреваемый во взяточничестве пензенский губернатор отказался признать вину
Пензенского губернатора задержали за взятку в 30 миллионов
Его задержали вместе с сыновьями и бывшим тестем Николая Баскова
В Петербурге задержали группу подростков-анимешников
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Задержанного за взятки пензенского губернатора заподозрили по еще одной статье
«Ветра здесь дуют очень сильно»
Крымский мост охраняют уникальные катера, спецназ и боевые пловцы. Что известно об их работе?
Бастрыкин рассказал о наказании за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Российский баскетболист потребовал у бывшего клуба 40 миллионов за увольнение
«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
ЦСКА остался без главного тренера
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Авербух дал совет заявляющим об отсутствии жизни за Садовым кольцом москвичам
«Тренируюсь по 12 часов в день»
Как компьютерная игра завоевала мир, принесла миллиарды ее создателям и славу российскому школьнику
Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала «болезненное» катание Щербаковой
Все материалы
Культура
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша показала женщинам легкий способ защититься от насильников
Порнозвезда призвала чиновников отказаться от блокировки порно на смартфонах
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Доктор Мясников напомнил об опасности колбасы и связал ее с раком желудка
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Женщина нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду после ошибки мужа
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов
Внешний вид разозлившегося во время игры в гольф Трампа высмеяли в сети
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»
Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
Кейт Миддлтон вышла на публику и задала новый модный тренд у женщин
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл 81 миллион рублей и потерял лотерейный билет
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Ненавидящая диеты диетолог дала советы желающим похудеть
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Все материалы
В России появился один из самых дорогих Volkswagen Polo
Первый тест-драйв тест обновленной Lada Largus
Почему рестайлинг семейства Largus сделан по максимально скромной программе?
60-летнюю «Чайку» в идеальном состоянии продают за 12 миллионов рублей
Автомобильный квиз №6
Проверяем ваши знания в еженедельной автомобильной викторине
За «Святой Грааль» среди Corvette заплатили 182 миллиона рублей
Первый тест-драйв нового Renault Duster
Первые впечатления от знакомства с одним из самых важных внедорожников в России
В России продают «заряженный» Toyota Yaris по цене нового Land Cruiser
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы