Нежелание россиян работать объяснили выплатами по 15 тысяч рублей

В пиковый период пандемии коронавируса, пришедшийся на осень 2020 года, уровень безработицы в Башкирии вырос в пять раз по сравнению с 2019 годом. Одной из причин такой динамики стало увеличение пособий, в том числе из-за выплат на детей, в связи с чем гражданам некоторое время платили по 15 тысяч рублей в месяц. Об этом на совещании правительства региона рассказала министр семьи и труда региона Ленара Иванова, передает РБК.

Она объяснила, что, получив такую сумму, жители региона не спешили воспользоваться предложенными вакансиями. Свою роль сыграла и возможность дистанционной регистрации в качестве безработного.

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Однако к весне ситуация несколько стабилизировалась. Количество реальных безработных, по данным Международной организации труда, уменьшилось на 19 тысяч человек, до 108,4 тысячи, а число официально зарегистрированных — со 129 тысяч до 81,5 тысячи. По словам Ивановой, этому поспособствовали нормализация экономики и четкая работа службы занятости. Снижение размера пособий региональный министр в качестве причины не упомянула.

О подобной тенденции ранее рассказал глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников. На прошлой неделе он пожаловался, что жители региона отказываются идти на зарплаты в 15-18 тысяч рублей. По словам чиновника, проблемы начались с момента увеличения пособий по безработице.

Сначала граждане стали получать более 12 тысяч, а затем оказались не готовы работать за такие деньги. Сотников заметил, что ситуация свидетельствует о разбалансировке спроса и предложения вакансий.