Российский чиновник пожаловался на нежелание людей работать за 15 тысяч рублей

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников пожаловался на нежелание жителей региона работать за зарплату в 15 тысяч рублей и стремление орловчан уехал на заработки в Москву. Его цитирует издание «Орловские новости».

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все-равно люди отказываются почему-то», — удивился чиновник, добавив, что люди уезжают работать в Москву, так как зарплаты там в разы выше.

При этом Сотников выразил надежду на то, что жители вернутся из столицы в регион, потому что в Орле, по его словам, зарплаты «белые», а в Москве зачастую «черные».

В интервью РЕН ТВ он чиновник признал, что важными составляющими хорошей вакансии являются и условия труда, и фактор личных предпочтений человека.

Как отмечает местный портал, согласно налоговой декларации, за 2019 год Сотников заработал 993,7 тысячи рублей, то есть, его месячный доход составил 82 тысячи рублей.