В России бывший мэр получила новый пост после скандала с премией на отпуске

Бывший мэр Тамбова Наталия Макаревич, ушедшая в отставку в начале ноября, получила пост исполняющей обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информационной политики региона Татьяна Самотойлова.

Чиновница будет курировать промышленность и службу занятости региона. Она стала восьмым заместителем губернатора. Макаревич проработала на посту главы Тамбова чуть более года. 30 октября депутаты Тамбовской городской думы на очередном заседании приняли ее досрочную отставку. Новым главой города стал Максим Косенков.

В марте Макаревич оказалась в центре скандала из-за того, что уехала отдыхать во Вьетнам в разгар пандемии коронавируса. Она рассказала, что вылетела во Вьетнам 16 марта, «когда еще не было никаких ограничений». Депутаты Тамбовской городской думы решили выписать премию в размере «двух ежемесячных денежных вознаграждений» главе города и другим чиновникам. Один из депутатов пояснил, что зарплата мэра составляет около 200 тысяч рублей. По его словам, в новом созыве решили премировать депутатов и членов администрации два или три раза в год «под тем или иным предлогом».