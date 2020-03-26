Уехавшей во Вьетнам и застрявшей там из-за пандемии мэру Тамбова дадут премию

Депутаты Тамбовской городской думы решили выписать премию застрявшей во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса главе города Наталии Макаревич. Об этом сообщил депутат заксобрания Артем Александров, передает РИА Новости.
24 марта Макаревич написала на своей странице в Facebook, что находится с дочерью во Вьетнаме под наблюдением врачей. Она рассказала, что вылетела во Вьетнам 16 марта, «когда еще не было никаких ограничений».
Согласно проекту решения заксобрания, который предоставил Александров, городская дума решила выплатить премии в размере «двух ежемесячных денежных вознаграждений» членам гордумы Тамбова, городской администрации, контрольно-счетной палате, а также избирательной комиссии.
Депутат уточнил, что зарплата главы города и председателя гордумы составляет около 200 тысяч рублей. По его словам, в новом созыве решили премировать два или три раза в год «под тем или иным предлогом». «За» проголосовали 24 депутата, «против» — 2.
23 марта Россия временно ограничила авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. За прошедшую неделю в Россию привезли более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения