Мэром российского города стал обвиненный в похищении 20-летнего украинца

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назначил Максима Косенкова временно исполняющим обязанности мэра Тамбова после отставки Наталии Макаревич. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

44-летний Косенков уже руководил Тамбовом в 2005-2008 годах. В апреле 2008-го его задержали в Москве по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и похищении человека: по версии следствия, чиновник вместе с сообщниками насильно увезли из столицы в Тамбов 20-летнего гражданина Украины Виталия Бабия. Свидетельницей преступления стала знакомая молодого человека — ее злоумышленники избили за попытку помешать им совершить похищение.

Утверждалось, что Бабия отвезли в частный дом, принадлежащий чиновнику, отобрали у него документы и удерживали в течение двух дней. Тогда же стало известно, что Косенков состоял в близких отношениях с украинцем.

В результате экс-мэра приговорили к 9,5 года лишения свободы. Позже срок был сокращен до семи лет и семи месяцев колонии строгого режима.

В августе 2009-го потерпевший Бабий явился в прокуратуру и заявил, что оговорил осужденного под давлением сотрудника правоохранительных органов. Спустя почти шесть лет, в июле 2015-го, его признали виновным в краже имущества из дома Косенкова и приговорили к году лишения свободы, но освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.