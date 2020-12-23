В России захотели разогнать депутатов за требование снизить зарплаты чиновников

Депутаты двух сельских поселений Ульяновской области отказались принимать бюджет на 2021 год и потребовали снизить зарплаты чиновников, после чего их захотели разогнать. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в среду, 23 декабря.

По мнению депутатов, все деньги уходят на содержание чиновников, которые не хотят снижать себе зарплату или отказываться от личного водителя.

В свою очередь, губернатор Сергей Морозов пригрозил разогнать сельсоветы через суд. По словам главы региона, они «заигрались в политику». «Денег просто так давать никто не собирается, это не частная лавочка», — сказал он.

Глава государственно-правового управления администрации Алексей Преображенский заявил, что советы Ясашноташлинского и Красноборского сельских поселений можно распустить через суд.

Между тем глава Ясашноташлинского поселения Наталья Герасимова (она одновременно возглавляет и сельсовет) пояснила, что бюджет поселения запланирован в размере 2,7 миллиона рублей, и в случае принятия он полностью уйдет на содержание местных чиновников. «Говорить о первоочередных нуждах не приходится», — посетовала она.

По ее словам, они предлагали чиновникам снизить зарплаты или отменить дополнительную пенсию бывшему главе, но ни одно из предложений не было поддержано.

Депутат Красноборского поселения Нина Мыкалкина рассказала об аналогичной проблеме. По ее словам, вся доходная часть бюджета может уйти на содержание чиновников местной администрации.