Россия
 
Последние новости
Госдума повысила возраст молодежи до 35 лет
Под Воронежем рухнул вертолет
Свора собак набросилась на девушку, ребенка и полицейского в российском городе
Пенсионерка сходила в сауну в Москве и попала в реанимацию 
Более половины украинцев выступили за досрочный роспуск парламента
Поклонники спровоцировали Кристину Асмус на откровения о личной жизни
Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету
В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России
Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты
Новости партнеров
Прослушать новость

В России захотели разогнать депутатов за требование снизить зарплаты чиновников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Депутаты двух сельских поселений Ульяновской области отказались принимать бюджет на 2021 год и потребовали снизить зарплаты чиновников, после чего их захотели разогнать. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в среду, 23 декабря.

По мнению депутатов, все деньги уходят на содержание чиновников, которые не хотят снижать себе зарплату или отказываться от личного водителя.

В свою очередь, губернатор Сергей Морозов пригрозил разогнать сельсоветы через суд. По словам главы региона, они «заигрались в политику». «Денег просто так давать никто не собирается, это не частная лавочка», — сказал он.

Глава государственно-правового управления администрации Алексей Преображенский заявил, что советы Ясашноташлинского и Красноборского сельских поселений можно распустить через суд.

Между тем глава Ясашноташлинского поселения Наталья Герасимова (она одновременно возглавляет и сельсовет) пояснила, что бюджет поселения запланирован в размере 2,7 миллиона рублей, и в случае принятия он полностью уйдет на содержание местных чиновников. «Говорить о первоочередных нуждах не приходится», — посетовала она.

По ее словам, они предлагали чиновникам снизить зарплаты или отменить дополнительную пенсию бывшему главе, но ни одно из предложений не было поддержано.

Депутат Красноборского поселения Нина Мыкалкина рассказала об аналогичной проблеме. По ее словам, вся доходная часть бюджета может уйти на содержание чиновников местной администрации.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Депутаты отказались кормить чиновников
Российский депутат объяснила просьбу сброситься ей на подарок
Названы самые богатые госслужащие России