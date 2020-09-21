Российский депутат объяснила просьбу сброситься ей на подарок

Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус объяснила просьбу сброситься ей на подарок ко дню рождения — на печь для обжига керамики стоимостью около 100 тысяч рублей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 21 сентября.

По словам Пинус, просьбу на странице «ВКонтакте» она адресовала близким людям. Женщина также напомнила, что не получает заработной платы за работу в городском совете.

«Я не ожидала, что моя публикация вызовет такое активное обсуждение. Встретились и агрессивные комментарии. Например, люди полагают, что у муниципальных депутатов огромные зарплаты, а зарплат нет, совсем», — сказала она.

Пинус добавила, что нужную сумму друзья ей прислали. По ее словам, она давно мечтала о муфельной печи, а керамикой увлекается с детства.

«Пока думала использовать печь сама и обжигать изделия знакомых. Но раз эта ситуация вызвала такую волну интереса, готова поразмышлять об участии в создании любительской студии», — заключила член местного горсовета.

Между тем пользователи в комментариях к посту Пинус отметили, что, согласно декларации о доходах, за прошлый год муж Пинус заработал около 12 миллионов рублей.

Пинус является независимым депутатом и не входит ни в одно депутатское объединение, говорится на сайте Совета депутатов Новосибирска.