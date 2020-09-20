Российский депутат попросила скинуться ей на подарок

Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус попросила своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» скинуться ей на подарок в день рождения. Соответствующий пост опубликован в аккаунте Пинус.

Она написала, что мечтает о собственной муфельной печи для обжига керамики, поскольку ей приходится обжигать изделия у других людей. «Стоит печь около 100 тысяч рублей. Я сама себе эту штуку ну точно не куплю. Просто рука не поднимется», — добавила депутат и отметила, что будет признательна, если ей в покупке помогут.

В завершение поста она написала номер своей банковской карты.

Ранее, в августе, сообщалось, что сотрудница центра занятости из города Нефтекамска обвинила неработающих россиян в нахлебничестве из-за получаемых ими пособий по безработице. По ее словам, вставшие на учет в биржу труда получают слишком высокие выплаты, и поэтому не идут трудоустраиваться. Так она объяснила высокий рост числа безработных с начала пандемии.