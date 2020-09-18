Названы самые богатые госслужащие России

Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов возглавил список богатейших госслужащих России по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Доходы семьи Пашова по итогам 2019 года оцениваются в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие «Монерон», которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании составила 7,97 миллиарда рублей по итогам 2019 года. Позицию депутата областной думы он занимает на неосвобожденной основе, то есть не получает зарплату.

На втором месте рейтинга оказался депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом в 5,5 миллиарда рублей. Он является совладельцем крупной рыбопромышленной компании на Камчатке «Океанрыбфлот». Третье место занял депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков с семейным доходом в 5,1 миллиарда рублей. Он возглавляет УК «Южуралзолото Группа Компаний».

В пятерку лидеров также вошли член Совета Федерации, совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев (2,8 миллиарда рублей) и депутат Магаданской областной думы Александр Басанский (2,7 миллиарда рублей). Последний является основным владельцем Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат», который занимается добычей драгоценных металлов, производством ювелирных изделий и их торговлей. Совокупный доход всех 100 участников рейтинга составил 65,8 миллиарда рублей, он увеличился на 4,1 миллиарда по сравнению с 2018 годом.